Gwyneth Paltrow revela detalhes da vida sexual Falou sobre sexo com Ben Affleck e Brad Pitt.

Gwyneth Paltrow

Foto: Ian Gavan/ Getty Images

01:30

Gwyneth Paltrow, de 50 anos, foi uma das convidadas do podcast ‘Call Her Daddy’ e partilhou detalhes íntimos sobre alguns dos ex-namorados, nomeadamente as estrelas de Hollywood Brad Pitt e Ben Affleck. A atriz, descontraída, revelou que ambos beijavam bem e, questionada sobre qual era o melhor na cama, revelou: "Isso é realmente difícil… Tinha uma grande química com Brad, era o amor da minha vida nesse momento. E Ben era tecnicamente perfeito." Gwyneth admitiu ainda que voltaria a casar com Chris Martin (Coldplay). Já sobre com quem voltaria a ‘deitar-se’, disse que o faria com Pitt.

