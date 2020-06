Gwyneth Paltrow vende nova vela com cheiro a orgasmo

A atriz Gwyneth Paltrow, de 47 anos, acaba de lançar mais uma novidade na sua linha de produtos de bem-estar e beleza Goop.

Durante a participação por videochamada no programa ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon, na última terça-feira, dia 16 junho, a atriz anunciou a o lançamento de uma vela com cheiro "a orgasmo", desenvolvida através do cheiro da própria.

Depois das velas com cheiro a vagina, que esgotaram em pouco tempo, as novas com cheiro a orgasmo custarão 66 euros, segundo o site da marca.

"Esta mistura é feita com toranja, néroli (essência da flor de laranjeira) e bagas maduras de cassis, misturadas com chá verde pólvora e rocas turcas para um cheiro sexy, surpreendente e extremamente viciante", afirmou a atriz.

Gwyneth Paltrow partilhou o produto, revelando que a embalagem tem a imagem de fogo de artifício.

A vela aromatizada estará à venda apenas nos Estados Unidos.