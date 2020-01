Gwyneth Paltrow vende velas com aroma de vagina

12:03

Gwyneth Paltrow lançou um novo produto na sua loja online, Goop. A atriz colocou à venda uma vela com "aroma a vagina". A vela chama-se 'This Smells Like My Vagina' e está à venda por 67 euros.



Na descrição do artigo é possível ler a história da sua criação: "Esta vela começou com uma piada entre a Douglas Little e Gwyneth Paltrow - a empresa e a atriz estavam a trabalhar numa fragância quando a artista disse: 'Uhh... isto tem o cheiro da minha vagina' - e evoluiu para um divertido odor. Um perfume lindo, sexy e maravilhosamente inesperado (que acabou por ser perfeito como uma vela)".



"Divertida, linda, sexy e com um cheiro inesperadamente belo. Coloca-nos num estado de fantasia, sedução e um calor sofisticado", é a descrição feita pelo site do artigo que conquistou a atenção dos clientes.



O novo produto tornou-se num verdadeiro sucesso de vendas e esgotou na loja online.