Gwyneth Platrow considerada inocente em tribunal

Gwyneth Paltrow, de 50 anos, foi considerada inocente no processo de atropelamento de um homem em 2016. A atriz terá chocado com um antigo optometrista, de 76, quando esquiava no luxuoso complexo Deer Valley, no Utah, nos Estados Unidos da América.A atriz norte-americana foi acusada de esquiar "descontroladamente" e de ter colidido com Terry Sanderson, provocando-lhe várias lesões. O homem processou Gwyneth Paltow em 2019 por 3,27 milhões de dólares (cerca de três milhões de euros) por danos, nomeadamente quatro costelas partidas, danos cerebrais permanentes, distúrbios de personalidade e na capacidade de socializar com a família.Desde o início do julgamento, a atriz alegou que foi o optometrista que a atingiu pelas costas e o contra-processou por um valor simbólico de um dólar (cerca de 93 cêntimos), assim como o pagamento dos honorários do seu advogado.disse Paltrow ao depor., relatou a atriz.Por sua vez, Terry Sanderson relatou que foi, continuou o arguido.O júri do Tribunal do estado do Utah determinou que foi Terry Sanderson que demonstrou um comportamento imprudente e que foi ele que chocou contra Gwyneth. Perante o resultado do julgamento, a atriz confessou estar