Hailey Baldwin e Justin Bieber vivem casamento de sonho

01:30

Uma semana depois de terem dado o ‘sim’ numa cerimónia íntima, apenas para os familiares e amigos mais próximos, Justin Bieber e Hailey mostraram, nas redes sociais, pormenores do dia mais especial das suas vidas.O criador Virgil Abloh fez um vestido exclusivo para a modelo. A peça de vestuário eleita tinha corte sereia, com vários detalhes em renda e com as costas abertas.Mas no véu tinha uma mensagem especial: "Até que a morte nos separe". Depois da cerimónia, a mulher do conhecido cantor trocou de vestido para a festa, que durou até de madrugada. Nas redes sociais, a modelo mostrou as alianças escolhidas - cada uma custou cerca de cinco mil euros - e o anel de noivado, que vale mais de 500 mil euros.De acordo com a imprensa internacional, o enlace custou mais de meio milhão.