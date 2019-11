Harry e Meghan Markle: passam natal longe da rainha

O príncipepreparam-se para viajar até aos Estados Unidos e fazer uma pausa de mais de um mês nos compromissos oficiais. Segundo a imprensa britânica noticiou, o casal está cansado das polémicas e pressões de que tem sido alvo nos últimos meses e quer, com esta viagem, descansar com o filho, Archie, longe dos olhares indiscretos., diz uma fonte, acrescentando que Meghan e Harry têm pensada uma decisão que está a preocupar a rainha Isabel II.Segundo vários jornais ingleses, o casal quer passar o Natal nos Estados Unidos com a mãe da atriz, o que está a gerar polémica.Quem não terá ficado satisfeita com esta decisão foi a rainha de Inglaterra, que está cansada das polémicas em torno do mediático casal., começa por contar uma fonte, adiantando que a rainha Isabel II tem ficado igualmente preocupada com a guerra entre os irmãos.William e Harry estão distantes há vários meses. As divergências começaram com a má relação entre as mulheres, Meghan Markle e Kate Middleton. Um conflito que já foi assumido pelo duque de Sussex, que revelou em entrevista que ele e o irmão têm estado afastados. "Esta zanga está a criar um grande mal-estar", diz a fonte.A rainha de Inglaterra mostra-se uma fã incondicional do estilo de Kate Middleton e, por seu turno, distante de Meghan Markle., diz fonte à revista ‘Vanity Fair’.