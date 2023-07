Harry acredita que a mãe e Meghan têm um "contacto sobrenatural"

Duque de Sussex crê que a mulher fala com a princesa Diana através do além

01 jul 2023 • 14:27

Tom Bower, biógrafo da família real, revelou em entrevista ao canal britânico "CB News", que o príncipe Harry diz que acredita que há um "contacto sobrenatural entre a mulher, Meghan Markle, e sua falecida mãe, a princesa Diana.

O autor de "Vingança: Harry, Meghan e a guerra entre os Windsors" acrescentou que essa informação foi dita pelo duque de Sussex a pessoas próximas. "Ele contou a um amigo que Meghan está em contacto com Diana e que a mulher está a assegurar que a mãe tem certeza que as escolhas deles são corretas e dá todo o apoio em tudo o que eles estão a fazer. Meghan encontrou a forma perfeita de assegurar que está tudo bem, dizendo que a mãe dele dá o aval para todas as suas escolhas", explicou Tom Bower.





Recorde-se que se fosse viva, Diana faria hoje 62 anos. A mãe de Harry e William morreu num acidente de carro em 1997. E que os duques de Sussex abriram mão dos títulos reaus em 2020, tendo ir viver para os Estados Unidos da América.