Harry acusado de se ter tornado uma pessoa "amarga" por causa de Meghan

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, deixaram o mundo em choque quando decidiram tornar-se independentes da família real britânica, mas há quem mostre que não ficou surpreendido.

O fotógrafo real do 'The Sun', Arthur Edwards, afirmou que, na sua perspetiva, Meghan "nunca teve a intenção" de ficar no Reino Unido, desde que começou a namorar com o filho mais novo da princesa Diana.

"Toda a remodelação da casa, Frogmore, e o dinheiro que lá gastaram, ela não tinha a intenção de ficar lá", disse, em entrevista.



De acordo com o fotógrafo, "não estava nos planos" da duquesa de Sussex ficar 'presa' à família do marido em Inglaterra e esta apenas conseguiu manipular Harry e arrastá-lo consigo na sua decisão.

Edwards disse ainda que a atitude de Harry mudou significativamente desde que começou a relacionar-se com Meghan.



"Infelizmente, ao longo dos últimos dois anos, ele ficou muito amargo. Não falou comigo durante um ano, eu que o tenho fotografado desde que nasceu. E era tudo por causa dela", garante.



Meghan Markle não tem tido descanso com algumas acusações onde vê o nome envolvido. A cunhada, Kate Middleton, prepara-se para 'responder à letra' após Meghan falar publicamente sobre a relação entre as duas, que nunca manifestaram uma relação cúmplice.