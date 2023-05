Príncipe teve mais sorte do que o tio: André foi apupado à entrada da abadia

Duque tem 38 anos

01:30

O príncipe Harry fez 22 horas de voo no sábado, para assistir à coroação do pai, Carlos III, em Londres, Reino Unido.O duque de Sussex, que era figura esperada na cerimónia, não ficou para a festa.Saiba mais no Correio da Manhã