Harry confirma afastamento do irmão: "Estamos certamente em caminhos diferentes"

As declarações do príncipe Harry num documentário, emitido pelo canal britânico ITV, que acompanhou a sua viagem em família - com a mulher, Meghan, e o filho, Archie - à África do Sul, estão a criar uma verdadeiro reboliço no seio da família real.O duque de Sussex confirmou o afastamento do irmão: "Estamos certamente em caminhos diferentes, mas estarei sempre aqui para ele e sei que ele estará sempre aqui para mim. Não nos vemos como era costume porque estamos muito ocupados." O motivo desta separação deixou em aberto, mas estará relacionado com o pouco apoio publicamente dado por William ao irmão e à cunhada."Como irmãos, temos dias bons e dias maus. O facto de estarmos sob pressão faz com que coisas menos boas aconteçam", justifica, atacando a imprensa. Segundo o ‘Daily Mail’, William "está preocupado" com exposição de Harry e Meghan neste programa de televisão.Além do príncipe Harry, também Meghan Markle abriu o coração no documentário emitido pela televisão inglesa. Pela primeira vez, a ex-atriz falou sobre os conselhos dados pelos seus amigos britânicos: "Eles estavam felizes porque eu estava feliz. Mas diziam-me: ‘Tenho a certeza que ele é ótimo, mas não deves [casar] porque os tabloides britânicos vão destruir a tua vida.’"O entrevistador questionou a duquesa de Sussex em relação à forma como lida com a exposição mediática e foi surpreendido com as lágrimas de Meghan, que admitiu viver uma "luta" emocional. A guerra com a cunhada, Kate Middleton, também tem tirado o sono à mulher do príncipe Harry que admite sentir-se "vulnerável" com as acusações que lhe são feitas.A família real está em choque com a exposição pública protagonizada por Harry e a mulher, Meghan Markle. Fontes ligadas à realeza britânica revelam que a rainha Isabel II não está a lidar bem com a situação.Especialistas afirmam que os duques de Sussex "não estão a seguir indicações da casa real".