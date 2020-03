Harry despediu-se da ex-namorada antes de se mudar para o Canadá

"O Harry sabia que seria impossível ver todos os amigos individualmente, por isso, alguns deles decidiram organizar um encontro antes dele se ir embora", revelou uma fonte, referindo que este nem queria acreditar quando viu Chelsy.



"Ele deu-lhe um grande abraço. Estava entusiasmado por ela lá estar", contou.



Sobre a relação de cumplicidade que se mantém entre Harry e a ex-companheira, a mesma fonte garantiu: "Eles tiveram algo sério, mas duvido que se tenham envolvido ou algo do género".



O príncipe Harry e Chelsy Davy namoraram durante seis anos, entre 2004 e 2010. Os dois sempre mantiveram o contacto, mas este terá sofrido um afastamento após o duque de Sussex ter oficializado a relação com a mulher, Meghan Markle.



Recentemente, o irmão do príncipe William também viu outros segredos serem revelados ao ser vítima de uma fraude.

O príncipe Harry despediu-se da ex-namorada, Chelsy Davy, com quem manteve um namoro prolongado, antes de se tornar definitivamente independente da realeza e se mudar para o Canadá na companhia da mulher, Meghan Markle, e do filho, Archie.Segundo avança a imprensa internacional, o filho mais novo do príncipe Carlos e da princesa Diana, de 35 anos,