Harry e Maghan Markle falham Natal com Rainha Isabel II

Meghan e Harry vivem na Califórnia, nos EUA, há um ano

01:30

Carolina Cunha

Príncipe Harry e Meghan Markle não irão passar o Natal no Reino Unido com a Rainha Isabel II. Os duques de Sussex receberam o convite para se juntar aos familiares, em Sandringham, para cumprir a habitual tradição familiar, mas recusaram.Segundo a imprensa internacional, para o casal é difícil a gestão da viagem dos EUA para o Reino Unido com duas crianças, razão pela qual optaram por ficar na nova morada, na Califórnia. "Há muita coisa envolvida na logística e planeamento do Natal da família, então, é claro, a Casa Real sabe que Harry e Meghan não virão. Se viessem, já teriam comunicado", revelou uma fonte próxima ao Page Six.Este será o primeiro Natal marcado por grandes emoções para a monarca, o primeiro após perder o marido, o príncipe Filipe de Edimburgo, que morreu em abril deste ano.Além disso, os últimos meses têm sido de grande instabilidade para a monarca, que sofreu alguns percalços com a saúde que a obrigaram a repousar.