Harry e Meghan afrontam Rainha Isabel II

O ‘tratado de paz’ entre Harry e Meghan e a família real inglesa voltou a ser quebrado. O casal tinha a intenção de batizar a filha Lilibet, em Windsor, segundo avançava a imprensa britânica especializada.A decisão era um sinal claro de que as partes estavam a tentar deixar para trás os momentos de tensão marcados pela polémica. No entanto, uma nova informação veiculada por fontes do Palácio de Buckingham dá conta de que os duques de Sussex mudaram de decisão e optaram por realizar a cerimónia de batismo da filha mais nova na Califórnio, nos EUA, para onde se mudaram de malas e bagagens há mais de um ano.

O encontro da rainha Isabel II com a bisneta fica assim uma vez mais adiado. A monarca ainda não privou com a bebé devido à distância que a separa do neto Harry. Este terá decidido, a par com a mulher, homenagear a avó ao dar o nome de Lilibet à filha.