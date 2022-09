Harry e Meghan ansiosos por voltar para os Estados Unidos

A presença de Harry e Meghan nas cerimónias fúnebres da rainha Isabel II tem sido uma autêntica ‘pedra no sapato’ para muitos elementos da realeza, e até para muitos britânicos. Apesar do ‘perdão’ público de Carlos III, o casal não conseguiu deixar de se sentir relegado para segundo plano e não vê a hora de regressar aos Estados Unidos, onde se encontram os filhos Archie e Lilibeth, que ficaram com a avó materna.Para começar, Harry só soube que a avó tinha morrido cinco minutos antes de ter sido emitido o comunicado oficial, sendo o último a chegar a Balmoral. Além disso, o casal não foi convidado para a receção que Carlos e a rainha consorte ofereceram no Palácio de Buckingham, por já não serem membros ativos da família real. Como se isso não bastasse, ficaram na segunda fila da abadia de Westminster durante o funeral da monarca, apesar de a Casa Real justificar a decisão com o facto de os netos de Isabel II estarem sentados por ordem de idade.Mais atenção tiveram os cães de Isabel II. Sandy e Muick, os dois corgies da rainha, fizeram questão de ver passar o caixão da dona nos jardins do Castelo de Windsor. Os animais reais - que incluem mais dois cães, Candy e Lizzie - ficarão a cargo do príncipe André (filho de Isabel), avança a BBC News.Em algumas fotografias, Charlotte de Gales, filha de William e Kate, de sete anos, parece mostrar uma expressão de choro, durante o funeral de Estado de Isabel II. No entanto, de acordo com a revista ‘Hello’, a princesa estaria apenas a limpar os olhos.Uma aranha tornou-se num dos assuntos mais comentados na rede social Twitter depois de ter sido vista a rastejar sobre um bilhete colocado no caixão da rainha Isabel II. A imagem tornou-se viral.