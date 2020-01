Harry e Meghan anunciam que vão deixar a família real

08 jan 2020 • 18:59

O anúncio deixou Inglaterra em choque. Meghan e Harry revelaram, através de um comunicado, que vão deixar de ser membros da família real britânica e ser financeiramente indenpendentes., começa por explicar Harry em comunicado, acrescentando que ele e Meghan decidiram dividir a sua vida entre Inglaterra e os Estados Unidos."Este equilíbrio vai fazer com que consigamos criar o nosso filho de acordo com as tradições da realeza e dar espaço à família para nos focarmos no próximo capítulo das nossas vidas, que passa pelo lançamento de uma insituição de solidariedade".O anúncio acontece depois de o casal ter feito uma longa pausa nos compromissos oficiais e de ter celebrado o Natal e Ano Novo no Canadá. Harry esclarece, no entanto, que a decisão não foi precicipitada, mas sim muito pensada.