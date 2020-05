Harry e Meghan celebram primeiro aniversário do filho e mostram imagens ternurentas

O único filho em comum do príncipe Harry e Meghan Markle comemora esta quarta-feira o primeiro aniversário.A Casa Real assinalou a data através das redes sociais, parabenizando o bebé., pode ler-se na publicação.

Segundo a imprensa internacional, Harry e Meghan vão permitir que alguns membros da família vejam o bebé através de videochamada, como os primos, filhos do príncipe William e de Kate Middleton: George, Carlota, e Louis.



Apesar de até ao momento não terem revelado nenhum momento a festejar a data especial, Meghan 'derreteu' os milhares de seguidores ao mostrar-se num vídeo onde surge a ler uma história ao bebé, que aparece muito entusiasmado. As imagens foram gravadas por Harry.



Antes da pandemia, os duques de Sussex mostraram intenções de realizar uma celebração simples e intimista. Tal celebração iria ter lugar no Castelo de Balmoral na Escócia e contar com a presença de alguns membros, como a avó do menino, a rainha Isabel II.

No entanto, tal acabou por não acontecer, devido ao surto de coronavírus.



"Eles recusaram-se a correr riscos com convidados ou viagens neste momento", revelou uma fonte.



Archie é o oitavo bisneto da rainha Isabel II, que, de acordo com a mesma fonte, vai receber uma prenda especial da avó. A monarca vai presentar o neto com um cavalo de balanço que mandou fazer especialmente para ele.



Atualmente, Archie vive com os pais, Harry e Meghan Markle, em Los Angeles, nos EUA, onde estiveram a cumprir a quarentena, depois de também terem vivido no Canadá, após se tornarem independentes da realeza.



É em Los Angeles que vão celebrar o primeiro aniversário de Archie, sem nenhum convidado, ao contrário do que era desejado pela família.



São várias as especulações que correm na imprensa internacional que dão conta de que o casal se mudou para os EUA para que a duquesa possa voltar a investir na carreira que tinha como atriz, em Hollywood.



Recentemente, Meghan Markle foi acusada de ter "comportamento de diva" já antes de casar com o filho mais novo da princesa Diana, por um funcionário que trabalhou com ela no mundo da representação.





Meghan encanta ao mostrar-se a ler uma história ao bebé Archie