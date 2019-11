Harry e Meghan compram casa para viver na Califórnia

Numa altura em que estão no centro da polémica por terem decidido passar o Natal longe da rainha, e junto da mãe de Meghan Markle, nos Estados Unidos, os duques de Sussex voltam a dar que falar devido a um investimento milionário.De acordo com a imprensa internacional, a casal acabou de comprar uma mansão de sonho em Malibu, na Califórnia, e não se tratará apenas de uma casa de férias, uma vez que a antiga atriz e o príncipe Harry pretendem, cada vez mais, distanciar-se dos deveres oficiais e ter uma vida real."Eles compraram a casa com o objetivo de passarem cada vez mais tempo nos Estados Unidos. Não estão satisfeitos com a forma como as coisas estão a correr em Inglaterra", diz uma fonte, acrescentando que as decisões tomadas pelo casal estão a deixar a rainha Isabel II à beira de um ataque de nervos.A verdade é que Meghan Markle se sente cada vez mais isolada em Inglaterra e já fez saber a Harry que tem saudades da sua antiga vida. Se continuarem a ser sujeitos às pressões reais, o príncipe teme que o casamento não resista."O período de lua de mel já acabou e agora eles estão a deparar-se com a vida como ela é, e isso tem sido muito amargo para Meghan. Ela nunca imaginou que fosse tão duro, apesar de ter sido avisada por diversas vezes da pressão a que estaria sujeita", diz a fonte.