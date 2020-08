Harry e Meghan compram mansão milionária de luxo na Califórnia Duques compram primeira casa em comum. Investem milhões para terem segurança.

A viver nos Estados Unidos, o príncipe Harry e Meghan Markle decidiram comprar a primeira casa em comum. Fica em Santa Bárbara, na Califórnia. A compra do imóvel foi realizada no dia 18 de junho por 124 milhões de euros. Trata-se de um avultado investimento do casal, que não olhou a gastos na compra da mansão, que conta com todas as medidas de segurança. De resto, Harry e Meghan escolheram esta propriedade por estar localizada junto a uma estrada privada, pertencente a um condomínio de luxo isolado.



A casa de 1352 metros quadrados ocupa um terreno de quase 22 mil metros quadrados e tem nove quartos, biblioteca, escritório, spa, ginásio, salão de jogos, teatro e uma adega. Um representante dos duques de Sussex confirmou que os mesmos alteraram o local de residência e que a mudança decorreu de uma forma secreta. “Esta é a primeira casa que os dois compraram. Foi um momento muito especial para eles como casal e família. É aqui que eles querem educar o Archie, onde esperam que ele possa ter uma vida o mais normal possível”, revelou fonte próxima.

