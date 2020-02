Harry e Meghan despedem 15 funcionários e geram revolta no Palácio

Se dúvidas houvesse de que a decisão dedeixarem o Reino Unido é definitiva, uma nova atitude por parte do casal veio comprovar que os duques de Sussex estão de pedra e cal nos Estados Unidos e não pretendem regressar a Inglaterra.De acordo com o jornal 'Daily Mail', o príncipe e a mulher acabam de despedir 15 dos seus mais leais funcionários do Palácio, o que está a provocar uma onda de revolta., diz uma fonte, acrescentando que os trabalhadores estão destroçados. "Sempre demonstraram um grande sentido de lealdade a Harry. E agora tudo terminou assim".Com os despedimentos, o casal fecha definitivamente as portas do seu gabinete no Palácio, afastando-se cada vez mais dos compromissos reais.Mas enquanto Meghan Markle se mostra já completamente adaptada à vida no Canadá, fontes dizem que Harry está infeliz naquele país Segundo várias fontes, o príncipe não consegue lidar com o facto de ter deixado o seu país de costas voltadas com vários membros da família real, nomeadamente o irmão William. Também o filho mais velho da princesa Diana vive numa tristeza profunda devido à guerra com Harry e o ambiente nunca parece ter sido tão tenso no Palácio.