Harry e Meghan doam 100 mil euros e comida

Meghan Markle e o príncipe Harry não esquecem quem mais precisa nesta altura de crise

Foto: Reuters

06:00

Sónia Dias

Apesar de estar a viver nos Estados Unidos com a mulher e o filho, o príncipe Harry não esquece a terra natal. Por esse motivo decidiu doar cerca de 103 mil euros à Feeding Britain, organização que se dedica a suprir as necessidades alimentares de crianças carenciadas no Reino Unido. O valor oferecido diz respeito a uma parte das receitas obtidas pela transmissão televisiva do casamento dos duques de Sussex, pela BBC, em maio de 2018, e que estava destinado a obras de solidariedade."O duque e a duquesa falaram recentemente com o arcebispo da Cantuária, que gere a Feeding Britain e ficaram comovidos ao conhecer o trabalho da organização no apoio à população durante o surto de Covid-19", disse o porta-voz dos duques ao jornal ‘The Guardian’.Entretanto, Meghan e Harry também quiseram cumprir o seu dever junto da comunidade de Los Angeles, onde agora vivem, e juntaram-se ao Project Angel Food para distribuir comida pelos mais carenciados. "São simpáticos e pessoas muito terra a terra", elogiou um dos habitantes, Dan Tyrell, citado pelo jornal ‘West Hollywood WeHoville’. "Usavam máscaras e estavam vestidos com calças de ganga, mas umas boas calças de ganga", adiantou.