Harry e Meghan entram na lista negra dos Beckham

Ex-jogador terá ficado furioso por ser apontado como fonte de informação sobre a vida privada do príncipe e cortou relações com ele.

David e Victoria Beckham

David e Victoria Beckham estão de relações cortadas com Harry e Meghan, garante o jornal britânico ‘The Mail on Sunday’. Segundo este jornal, o ex-jogador de futebol ficou furioso por ser apontado como possível fonte de informação sobre a vida privada do príncipe e da mulher.









Supostamente, o tema terá sido abordado ao telefone, numa conversa tensa entre Harry e Beckham, que acabou com o segundo a pôr um ponto final na amizade entre eles. “Fazerem as pazes é, neste momento, uma impossibilidade”, garantiu fonte anónima citada pelo jornal.

Entretanto, começaram também a circular os rumores de que Harry e Meghan já não estão felizes em Montecito, mansão milionária na Califórnia para onde se mudaram em junho de 2020 – e que lhes custou 13,6 milhões de euros. Ao que parece, o casal está a ponderar a possibilidade de se mudar para Malibu, que fica mais perto de Beverly Hills e de Los Angeles – o que daria a Meghan a possibilidade de retomar a carreira de atriz.