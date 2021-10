Harry e Meghan falham festa em memória da princesa Diana Cerimónia acontecerá no dia 19 de outubro no Palácio de Kensington, Londres.

Meghan Markle e Harry aguardam o nascimento do segundo filho em comum

Foto: NEIL MUNNS/lusa

06:00

Harry e Meghan serão a principal ausência do evento de homenagem à princesa Diana. A cerimónia acontecerá no dia 19 de outubro no Palácio de Kensington, Londres, mas os duques de Sussex já confirmaram que não têm disponibilidade para viajar dos Estados Unidos para Inglaterra nessa altura.



A celebração estava marcada para julho, após a inauguração de uma estátua de Lady Di no Sunken Garden, por ocasião do seu 60.º aniversário. A cerimónia de dia 19 contará com cerca de 100 convidados. O músico Elton John já confirmou a presença no evento.

