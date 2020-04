Harry e Meghan fazem doação de 100 mil euros a instituição solidária

brit

nica

, a Feeding Britain, com uma doação de mais de 110 mil dólares, cerca de de 100 mil euros.









BBC

, no dia 19 de

maio

de 2018, e já estava destinado a uma instituição de caridade escolhida por ambos.





Harry e Meghan querem viver em Los Angeles

O príncipe Harry e Meghan Markle não ficaram indiferentes à crise mundial com a Covid-19 que afeta milhares de famílias.Recorde-se que Harry e Meghan mudaram-se recentemente para Los Angeles, depois de terem abandonado a família real britânica. Ainda assim, o casal continua a apoiar causas sociais do país do príncipe.