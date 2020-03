Harry e Meghan investem milhões em mansão de luxo em Los Angeles

01:30

André Filipe Oliveira

A mudança definitiva de Harry e Meghan Markle para o outro lado do Atlântico está a provocar muita agitação. Depois de uma temporada no Canadá, os duques de Sussex preparam agora a nova vida em Los Angeles, nos EUA, e já elegeram a casa dos seus sonhos.O casal ficou encantado com a mansão de luxo de Mel Gibson, avaliada em 18 milhões de euros, que chegou a ser arrendada por Kylie Jenner por 12 mil euros/noite. O imóvel possui várias mordomias, como piscina, jacuzzi, campos de ténis e de basquetebol, adega e ginásio. Tem oito quartos e 1140 metros quadrados.Esta reviravolta na vida do príncipe e da ex-atriz deve-se aos projetos profissionais que pretendem abraçar em breve e também pela proximidade da residência de Doria, mãe de Meghan, que vai estar mais dedicada ao neto, Archie, de dez meses. De acordo com a imprensa internacional, Oprah Winfrey tem previstos vários projetos com o casal. Meghan vai narrar um filme sobre elefantes africanos da Disney.Embora seja um grande admirador da família real britânica, Donald Trump rejeitou pagar pela segurança de Harry e Meghan. "Trocaram o Canadá pelos EUA, contudo os EUA não vão pagar pela sua segurança. Eles têm de a pagar", escreveu no Twitter.