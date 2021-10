Harry e Meghan mantêm mistério sobre a filha

Duques de Sussex optaram por não mostrar a filha e têm conseguido com sucesso resguardar Lilibet.

Meghan e Harry foram pais de uma menina, Lilibet Diana

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, filha mais nova de Harry e Meghan Markle, que nasceu há quatro meses, continua afastada dos olhares mais curiosos. Os duques de Sussex optaram por não mostrar a filha e têm conseguido com sucesso resguardar Lilibet.









Para além de manterem a menina longe dos holofotes da fama, Harry e Meghan Markle conseguiram resguardar-se o máximo possível durante a gravidez e só anunciaram o nascimento da filha dois dias depois de esta ter nascido.

Esta postura dos duques de Sussex contrasta com a exposição que Archie, de 2 anos, filho mais velho do casal, teve quando nasceu. Harry e Meghan foram obrigados a mostrar o filho e as imagens foram partilhadas na página da família real inglesa. Segundo a imprensa britânica, a antiga atriz também não queria ter mostrado Archie e queria ter mantido sua privacidade após ter dado à luz, mas devido aos protocolos foi obrigada a expor-se.





Lilibet Diana nasceu a 4 de junho, na Califórnia.