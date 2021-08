Harry e Meghan Markle afastados de festa de aniversário de Obama Em causa estarão as declarações polémicas feitas por Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey sobre a família real.

A relação entre os duques de Sussex e o casal Barack e Michelle Obama já teve melhores dias. As declarações polémicas feitas por Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey sobre a família real terá feito com que o antigo Presidente dos EUA decidisse cortar relações.



“Os Obama não gostaram que o Harry atacasse a família. Eles valorizam a família e, certamente, não são o tipo de pessoas que quereriam ver os filhos a falar com a imprensa”, afirmou a especialista na casa real britânica Camilla Tominey. O facto de Harry e Meghan não terem sido convidados para a festa do 60º aniversário de Barack Obama foi o primeiro sinal de que a relação está tremida.

