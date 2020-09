Harry e Meghan Markle aliviados após conseguirem pagar dívida

conseguiram cumprir a promessa que tinham feito após terem decidido afastar-se da família real britânica: a devolução do dinheiro dos contribuintes

brit

â

nicos

que gastaram na renovação da sua casa em Inglaterra.



O príncipe Harry e Meghan Markle estão a 'respirar de alívio' após conseguirem pagar uma dívida que mantinham.Os duques de Sussex

Segundo a imprensa internacional, o casal, que recebeu várias críticas devido à renovação da Frogmore Cottage, sente-se agora "aliviado e feliz" por colocar o problema para trás das costas.

"Este era um passo ativo e algo que queriam fazer. Não havia uma exigência [da rainha] para devolverem o dinheiro, mas foi importante para eles fazerem-no, e depois do contrato com a Netflix, conseguiram", explicou a mesma fonte, referindo-se ao contrato milionário de vários anos que Harry e Meghan fizeram com a plataforma Netflix, um projeto que também lhes valeu várias críticas.



Esse mesmo contrato, que implica que os pais do pequeno Archie criem documentários, filmes, e até programação infantil através da empresa de produção que fundara, no qual deverão ganhar mais de 80 milhões de euros. Assim, o casal vai conseguir devolver o dinheiro que gastou dos contribuintes britânicos.



"Acho que este é um momento importante para eles. Estão na sua casa, a começar uma nova vida, e estão ansiosos por tudo aquilo que está por vir", realçou ainda a mesma fonte.





