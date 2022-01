Harry e Meghan Markle esperados em Inglaterra na primavera

Dois anos depois de terem abandonado a família real britânica e terem mudado radicalmente de vida, Harry e Meghan Markle já têm prevista a primeira visita juntos ao Reino Unido. A viagem acontecerá na primavera, a propósito dos Invictus Games, um evento desportivo criado pelo príncipe e que pretende homenagear os veteranos de guerra do país com diversas competições.A notícia foi confirmada por Russel Myers, editor de realeza do jornal ‘Daily Mirror’, no podcast ‘Pod Save the Queen’. Este será um momento importante para o filho mais novo da princesa Diana porque, além do reencontro com a família, poderá participar no espetáculo de que tanto se orgulha e que viu as duas últimas edições canceladas devido à pandemia.Mas os compromissos dos duques de Sussex não ficam por aqui em 2022. Mais tarde, em junho, são esperados nas comemorações dos 70 anos de reinado de Isabel II, que decorrem entre 2 e 5 de junho.Harry, recorde-se, já viajou até ao seu país natal por duas ocasiões: nas cerimónias fúnebres do avô, Felipe de Edimburgo, e na inauguração da estátua da princesa Diana. No entanto, fê-lo sempre sozinho. O filho mais velho, Archie, de 2 anos, viu a família paterna pela última vez em março de 2020. Já Lilibet Diana, nascida em junho nunca saiu dos Estados Unidos.Isabel II começou o ano de luto. Lady Farnham, sua amiga e dama de companhia, morreu aos 90 anos, no dia 29 de dezembro. As duas trabalhavam juntas desde 1987 e tornaram-se confidentes. A 3 de dezembro, a monarca já tinha perdido outra amiga, a duquesa de Grafton.