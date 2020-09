Harry e Meghan Markle fazem homenagem à princesa Diana

memória da princesa Diana, que morreu num trágico acidente no dia 31 de agosto de 1997.



Os duques de Sussex decidiram plantar as suas flores preferidas numa visita a uma pré-escola de

Los

Angeles, como trabalho voluntário.









Harry e Meghan Markle juntaram-se para honrar a

De acordo com a revista 'People', no jardim infantil, o casal e as crianças plantaram flores e vegetais, incluindo petúnias, tomates e abóboras.

"Todos sujaram as mãos a cavar buracos para as novas plantas e sementes", disse uma fonte.



"Eles ouviram música infantil enquanto estavam de volta do jardim e algumas crianças dançaram e cantaram", afirmou ainda.



De acordo com a mesma publicação, Harry também fez questão de levar sementes da flor preferida da mãe. Além disso, o casal esteve ainda a ler livros para as crianças.



"Eles passaram um tempo com elas, partilharam o seu apreço pela natureza, ajudando a incutir a importância de uma alimentação saudável. Apreciamos o seu tempo e cuidado com nossos alunos", pode ler-se nas redes sociais, na conta onde foram partilhadas várias imagens dos momentos, onde pode ver-se que todos usaram máscara de proteção facial devido à pandemia do novo coronavírus.

Recorde-se que Harry e Meghan Markle mudaram-se recentemente para Santa Bárbara, na Califórnia.