Harry e Meghan Markle mostram filha ao mundo Lilibet Diana aparece pela primeira vez em público.

Foto: Direitos Reservados

06:00

O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle divulgaram a primeira fotografia da filha Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, que nasceu a 6 de junho deste ano, num postal de Boas Festas. Até então a bebé, segundo filho do casal, ainda não tinha surgido em público. Recorde-se que o nome Lilibet é uma homenagem ao apelido da rainha Isabel II, e Diana uma homenagem à mãe de Harry.



No postal, o casal real aparece com os dois filhos, Archie e Lilibet, vestidos de forma casual, descontraídos e sorridentes. O Natal será passado na Califórnia, Estados Unidos.

Mais sobre

artigos relacionados