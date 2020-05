Harry e Meghan Markle muito próximos de Adele em Los Angeles

Harry e Meghan Markle estão a atravessar uma mudança desde que saíram do Canadá para viver em Los Angeles, nos EUA. O casal, que se tornou independente da realeza britânica, está a contar com a ajuda da cantora Adele na adaptação ao local, em Beverly Hills.Segundo a imprensa internacional, a artista vive muito perto da mansão dos duques de Sussex, e, por isso, tem estado próxima de ambos e revelou-se uma grande amiga.

"A Adele mora a apenas cinco minutos dos dois e eles estão a trocar informações sobre a região", contou uma fonte ao 'Daily Mirror'.

Ao contarem com a presença de Adele como vizinha, que já era amiga do filho mais novo da princesa Diana, o príncipe e a mulher aproveitaram para lhe pedir algumas dicas sobre quais os locais mais discretos que podem frequentar, sem ser incomodados pelos paparazzi.

Além disso, consta que Adele terá ajudado ainda com informações importantes sobre qual a melhor creche para os dois colocarem o filho, o pequeno Archie, que completou este mês um ano de idade.



Adele conheceu Harry e Meghan em dezembro de 2018, durante um evento destinado às vítimas de um grave incêndio em Londres.



"Os três têm se dado muito bem. A Meghan admira como a Adele conseguiu se manter longe dos holofotes mesmo sendo uma grande estrela", afirmou também a fonte, acrescentando que Meghan é grande fã do trabalho de Adele.



De acordo com a imprensa internacional, alojados na nova mansão de luxo, Harry e Meghan Markle já pensam em ter o segundo filho, quando se der o fim desta fase difícil que se atravessa.