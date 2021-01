Harry e Meghan Markle: Quem ganhou e perdeu com a mudança

Segundo aquela publicação, uma das grandes ‘vencedoras’ foi Oprah Winfrey, ou não tivesse sido ela uma das primeiras a tornar-se amiga do casal. Além disso, a apresentadora ganhou dois grande vizinhos. Foi ela, de resto, quem pediu ao ator e produtor Tyler Perry que emprestasse, temporariamente, a sua casa em Beverly Hills a Harry e Meghan antes de estes se mudarem para Santa Bárbara.Quem também ganhou com a mudança dos duques para os EUA foram os agentes mobiliários, que lhes venderiam a mansão de 14 milhões em Montecito e Joe e Jill Biden, que acabaram por contar com o apoio declarado do casal na campanha para as presidenciais.De referir ainda que Doria Ragland, mãe da duquesa, é dada como uma das grandes vencedoras desta mudança, uma vez que conseguiu fazer com que a sua filha regressasse às origens.Quanto àqueles que mais perderam com a mudança de Harry e Meghan para os Estados Unidos, a ‘Vanity Fair’ coloca em primeiro lugar a rainha de Inglaterra, Isabel II, que viu ‘fugir’ o neto para a outra ponta do Mundo.Perdeu-se também o militar, uma vez que quando o príncipe Harry renunciou ao título de duque perdeu também os títulos de Capitão-Geral dos Fuzileiros Navais e Comandante Honorário da Força Aérea da Base RAF de Honington.