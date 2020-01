Harry e Meghan Markle sorridentes no regresso das férias polémicas

sede do Alto Comissariado do Canadá no Reino Unido, em Londres, onde se reuniram com a representante do órgão,

, para agradecer

Para a ocasião tão esperada, Meghan apostou num visual em tons neutros escolhendo uma camisola de gola alta, saia e stilettos castanhos, que combinou com um sobretudo bege. Já o filho mais novo da princesa Diana elegeu um um fato azul com uma camisa branca que conjugou com uns sapatos clássicos pretos.





O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle,, depois da viagem ao Canadá, onde passaram também o Natal longe da família real e a passagem de ano.Os duques de Sussex surgiram hoje, dia 7 de janeiro, na, recebidos nesta visita prolongada ao país.A chegada do casal foi aguardada por uma multidão, que esperava ansiosa para os receber, após o tempo de ausência.O príncipe Harry e Meghan mostraram-se sorridentes e cúmplices, mesmo após todas as polémicas em que têm estado envolvidos nos últimos tempos Depois da viagem ao Canadá e de não passarem o Natal nem o fim de 2019 na companhia dos restantes membros da realeza, os duques foram excluídos da festa de aniversário da cunhada, Kate Middleton, casada com o príncipe William A duquesa de Cambridge vai completar 37 anos na próxima quinta-feira, dia 9, mas já deu início aos festejos. Algo que veio agravar ainda mais as notícias que dão conta de um afastamento cada vez maior entre Meghan e Harry e William e Kate.