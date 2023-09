Harry e Meghan Markle visitam Portugal em segredo

Depois de terem passado pela Alemanha, onde participaram na sexta edição dos Jogos Invictus, evento criado pelo irmão de William, os duques de Sussex rumaram até Portugal de forma muito discreta, segundo foi avançado pela revista ‘Nova Gente’.









Sem a companhia dos filhos, Archie, de quatro anos, e Lilibet, de dois, depois de aterrarem no nosso país, o casal deslocou-se até ao Alentejo, mais precisamente Melides, para desfrutarem de um momento romântico a dois, o qual preferiram não publicitar, nem por meio da imprensa, nem das redes sociais.

A escolha do local pode estar relacionada com o facto de a prima de Harry, a princesa Eugenie, filha do príncipe André e de Sarah Ferguson, passar muito tempo nesta zona do Alentejo, desde o início do ano passado, uma vez que o marido de Eugenie, Jack Brooksbank, trabalha no Departamento de Marketing e Vendas do Costa Terra Golf & Ocean Club, num resort de luxo em Melides.





Nesses dias em que os duques de Sussex estiveram no Alentejo, não se sabe se a princesa Eugenie também estaria em Portugal e se estiveram todos juntos, mas sabe-se que o príncipe Harry e Meghan estiveram em Portugal poucos dias.





Depois, os dois partiram de Lisboa para Londres, mas foram de imediato para os Estados Unidos.