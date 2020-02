Harry e Meghan proibidos de usar a marca Sussex Royal

Harry e Meghan Markle foram proibidos pela rainha Isabel II de usarem a marca Sussex Royal para ganhar dinheiro.O casal ganhou o título de Duques de Sussex após o casamento, e, de seguida, criaram a marca Sussex Royal, na qual investiram milhares de euros. Os dois criaram um site, uma conta oficial no Instagram, que já conta com mais de 11 milhares de seguidores, e o mais variado material de merchandising.No entanto, agora, após a decisão polémica de se tornarem independentes da família real britânica , segundo avança o 'Daily Mail', a rainha Isabel II decidiu proibi-los de continuar a explorar e lucrar com a marca, já que deixaram de fazer parte da realeza.Segundo afirma a mesma publicação, Harry e Meghan tinham a intenção de usar vários produtos, como vestuário e material de escritório e planeavam ainda lançar uma instituição de caridade apoiada pelo Palácio de Buckingham. Algo que foi travado pela mãe do príncipe Carlos, avó de Harry.Desta forma, os planos de Meghan e Harry de virem a lucrar com os licenciamentos da marca 'Sussex Royal' para conseguirem a independência financeira que procuravam para a nova vida que iniciaram no Canadá, para onde se mudaram, foi alvo de um ponto final por parte da monarca, que sempre se mostrou contra a decisão dos duques de Sussex de deixarem de ser membros da realeza.Harry e Meghan, que também já perderam os títulos reais e os fundos públicos desde que oficializaram a decisão, vão agora ter de criar outra marca com um novo nome para ganhar dinheiro e manter o estilo de vida milionário que aparentam continuar a levar em território americano.