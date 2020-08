Harry e Meghan recebem carta com ameaças e “um pó branco não identificado”

Harry e Meghan foram alvo de várias ameaças, antes de subirem ao altar, em 2018.

De acordo com os autores da nova biografia do casal, ‘Finding Freedom’, em português ‘Encontrar a Liberdade’, o casal chegou a receber um envelope com uma carta que continha ameaças racistas e "um pó branco não identificado", dias antes de se casarem, deixando a atriz em pânico.

No entanto, o envelope acabou por ser intercetado pela equipa de seguranças dos Duques de Sussex, e por isso, não chegou às mãos do casal.

A biografia dá ainda conta que as ameaças aconteceram antes de o casal dar o nó e levaram Meghan a realizar uma prova de treinos intensivos de segurança pessoal, na qual foi ensinada a defender-se em caso de rapto.



Recorde-se que Harry e Meghan compraram recentemente a primeira casa em conjunto nos Estados Unidos .