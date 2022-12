Harry e Meghan respondem às duras críticas sobre afastamento da realeza

Acusados de estarem a aproveitar-se da popularidade que ambos alcançaram, em muito às custas das polémicas em torno da família real britânica, para lucrar monetariamente, o príncipe Harry e a mulher, Meghan, viram-se obrigados a emitir um comunicado. “O duque e a duquesa de Sussex nunca alegaram privacidade como a razão para se afastarem [da realeza]”, diz o mesmo.





Mais uma contradição para juntar às muitas que marcam a série documental da Netflix ‘Harry & Meghan’.

Recorde-se que, antes de virar as costas à Casa Real, o neto de Isabel II disse que esperava ter “uma vida mais calma” fora do Reino Unido, e, na entrevista a Oprah Winfrey, Meghan defendeu que todas as pessoas tinham “direito à sua privacidade”.