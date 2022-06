Harry e Meghan só tiveram direito a 15 minutos

Os duques de Sussex mostram-se insatisfeitos com a imprensa britânica

São ainda os ecos do jubileu da rainha. O príncipe Harry e Meghan Markle só passaram 15 minutos com Isabel II e o encontro foi "muito formal", revelouaimprensa britânica. Segundo o ‘The Sun’, os duques de Sussex, que vivem na Califórnia, levaram o filho Archie, de três anos, e a filha Lilibet Diana, de um, a Inglaterra, esta última para conhecer a bisavó, mas não puderam fotografar as crianças com Isabel II.Já o ‘TheSundayTimes’ garante que Harry não teve nenhum encontro privado com o irmão, William, e que as relações entre os dois ainda não estão saradas. A imprensa inglesa sugere mesmo que William e Kate não terão feito qualquer esforço para juntar os três filhos – George, Charlotte e Louis – aos primos.Entretanto, foi anunciado que poderá haver grandes mudanças na família real dentro em breve. O mesmo ‘The Sunday Times’ revela que William e Kate poderão deixar o Palácio de Kensington para se mudarem comosfilhosparaWindsor,e que a rainha terá solicitado aos membros da família real que ajudem o príncipe André a "refazer a sua vida, fora dos olhares do público".A solução poderá ser enviá-lo para a Escócia, pelo menos até que termine totalmente o processo de abuso sexual em que está envolvido.