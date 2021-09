Harry e William continuam a ter “relação distante”

Embora já tenham privado duas vezes após a transmissão da conversa - no funeral do avô, Filipe de Edimburgo, em abril, e na inauguração da estátua da mãe, princesa Diana, em julho - os dois irmãos continuam com uma má relação.



A relação entre Harry e William continua tremida após o duque de Sussex ter exposto a família na entrevista que deu a Oprah Winfrey, em março.Embora já tenham privado duas vezes após a transmissão da conversa - no funeral do avô, Filipe de Edimburgo, em abril, e na inauguração da estátua da mãe, princesa Diana, em julho - os dois irmãos continuam com uma má relação.

Quem o garante é o especialista em na realeza britânica Omid Scobie, em entrevista ao ‘Entertainment Tonight’. “A relação entre o Harry e o William ainda é muito distante. Não me refiro apenas à distância física, mas eles não falam muito”, contou Scobie, citado pela imprensa internacional.



O facto de viverem longe um do outro e de terem objetivos opostos são motivos para o afastamento dos netos da rainha Isabel II.



“Acho que o William certamente tornou-se alguém que vive para a coroa, para a instituição. O Harry, por seu lado, decidiu ir na direção completamente oposta”, acrescentou Scobie.



Fuga de planos investigada

Quando a rainha Isabel II, de 95 anos, morrer está previsto um programa de 10 dias, intitulado de ‘Operação London Bridge’. E quando o seu filho, Carlos, assumir o trono vai percorrer o Reino Unido, num programa designado de ‘Operação Spring Tide’.



Estes planos da realeza britânica, que deviam manter-se em segredo, foram agora publicados. Diz o ‘The Sun’ que foi aberta investigação para apurar quem tornou públicas as informações.