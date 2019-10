Harry e William ignoram pedido da princesa Diana

William e Harry estão de visita aos Estados Unidos

Foto: Reuters

22 out 2019 • 18:23

O príncipe Harry revelou recentemente, num documentário emitido pelo canal britânico ITV, que a relação com o irmão, o príncipe William, está a passar por uma fase complicada..", confessou o duque de Sussex, atacando a imprensa que vê como culpada por alguns desentendimentos.As declarações do príncipe vieram confirmar os rumores que têm circulado de uma alegada zanga entre os dois filhos da princesa Diana. As afirmações vieram também tornar público que ambos não estão a satisfazer o sonho da mãe.A princesa Diana, que morreu em, havia pedido antes de morrer que os filhos cuidassem um do outro a vida toda, e se mantivessem próximos. Um sonho que se torna cada vez mais evidente que não está a ser concretizado com o clima de tensão no seio da família real britânica.