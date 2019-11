Harry e William mantêm distância durante evento

06:00

Desde que o príncipe Harry confirmou que estava afastado do irmão, William, muito se tem especulado sobre os motivos deste afastamento e o reencontro dos dois irmãos era um momento bastante aguardado.O grande dia chegou, no sábado, dia 9, com a família real britânica a reunir-se no Festival of Remembrance, que integra as comemorações do Dia do Armistício.Contudo, mesmo aqui, os irmãos fizeram tudo para evitar cruzar-se. Harry chegou com Meghan Markle ao Royal Albert Hall, em Londres, e assistiu ao espetáculo num camarote separado daquele onde se encontravam William e Kate Middleton.Os duques de Cambridge ficaram ao lado do pai, príncipe Carlos, da madrasta, Camilla, e da rainha, Isabel II.