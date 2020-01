Harry e William quebram o silêncio sobre guerra

No dia em que se discute o futuro de Harry e Meghan Markle na realeza britânica, o duque de Sussex e o irmão, William, quebraram o silêncio e emitiram umOs filhos da princesa Diana contestaram uma notícia do 'The Times', que fala em bullying por parte de William a Harry.", pode ler-se na nota.Esta tarde, William, Kate Middlenton, Carlos, a rainha Isabel II, Harry e Meghan Markle vão reunir-se através de videoconferência para debaterem a decisão dos duques de Sussex se retirarem dos seus deveres reais.