Harry e William querem fazer as pazes antes de homenagem à Princesa Diana

Além de ter abalado a monarquia, a polémica entrevista dea Oprah Winfrey causou uma profunda mágoa entre vários membros da família real. O príncipefoi um deles. No entanto, os dois irmãos estão dispostos a resolver as divergências e pretendem reunir-se o mais rápido possível. De preferência, antes de surgirem juntos em público na homenagem à, que terá uma estátua própria, que assinalará o seu 60º aniversário. A revelação é feita por uma fonte à revista US Weekly., conta a fonte., disse., revelou a mesma fonte.A estátua em homenagem à Princesa Diana será instalada no Sunken Garden no Palácio de Kensington no dia 1 de julho de 2021.Recorde-se que Harry e William já falaram por telefone sobre a polémica entrevista. No entanto, segundo uma amiga de Meghan, a conversa "não foi produtiva". "É verdade, o Harry falou com o irmão e também com o pai, e o que me disseram é que essas conversas não foram produtivas. Mas eles estão felizes por, pelo menos, terem tido essas conversas"