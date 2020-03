Harry em choque com filha secreta

15 mar 2020 • 21:18

Meghan Markle tem uma filha secreta. Quem o diz é a ‘Woman’s Day’, que avança ainda que a duquesa de Sussex pretende mudar-se para os Estados Unidos de forma a estar mais próxima da menina. De acordo com a revista, só agora é que Harry ficou a saber da existência da criança e ficou em "choque", sentindo-se "traído".Mas a história não é bem assim. Segundo a publicação, que falou com uma fonte próxima dos duques de Sussex, Meghan sempre escondeu o facto de que ela e o ex-marido, Trevor Engelson, "estavam a tentar adotar uma menina órfã, de quatro anos, que vivia numa casa de acolhimento em Los Angeles".A mesma fonte adianta que "a mãe de Meghan, Doria Ragland, tornou-se muito próxima da criança quando trabalhava como assistente social".Durante muito tempo, Meghan "visitava a menina na companhia de Doria e estava desesperada para a adotar legalmente antes de começar a sua própria família", avança a ‘Woman’s Day’, citando a fonte. Contudo, os seus planos deixaram de fazer sentido quando ela conseguiu o papel na série ‘Suits’ e se mudou para o Canadá. Pouco depois separou-se de Trevor..."Ainda assim, Meghan terá mantido o contacto com a criança, mesmo depois de esta ter sido adotada por outra família. A publicação avança mesmo que Meghan visitou-a em segredo quando esteve em Los Angeles com Harry. Foi nessa altura que ele terá descoberto o segredo. "Ele disse aos amigos que se sente traído e que já não confia na mulher."