Harry encontra-se amanhã com a Rainha para reunião de emergência

Depois do polémico anúncio de Harry e Meghan em deixarem de ser altos-membros da família real britânica,Meghan Markle, que viajou para o Canadá após o comunicado, deverá participar na reunião por videoconferência. O encontro visa discutir o futuro dos duques e saber como é que estes poderão continuar a participar ativamente nas causas reais, mas como membros indenpendentes, tal como manifestaram a sua vontade.Nos últimos dias, o príncipe Carlos, a Rainha e William já tiveram algumas reuniões por videoconferência no sentindo de encontrar soluções, como formas de financiamento com os países onde os duques pretendem viver, como o Canadá, para assegurar questões de segurança, entre outros aspetos.Recorde-se que o anúncio de Harry e Meghan foi um balde de água fria na coroa britânica e a família real. A rainha só soube do anúncio pelas notícias e o príncipe Carlos, furioso, ameaçou cortar com a anuidade de 2,7 milhões de euros, caso Harry não volte atrás na sua decisão