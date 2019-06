Harry envolvido em rumores de traição com modelo inglesa

Afinal, o início do namoro entre Meghan Markle e o príncipe Harry parece não ter sido um conto de fadas, pelo menos é o que a inglesa Angela Levin afirma, no livro ‘Harry: Conversas com o Príncipe’, no qual revela traições do neto da rainha duante os primeiros tempos de relação.De acordo com a autora, no verão de 2016,Além de manequim, Sarah é nutricionista e ‘digital influencer’. Já trabalhou com reconhecidos designers internacionais, como Burberry, Dolce&Gabbana e Ralph Lauren.Recentemente, a imprensa britânica revelou outra das paixões secretas de Harry: Jennifer Aniston.De acordo com um livro escrito pelo americano Ian Halperin, sobre a vida da atriz, o príncipe ficou obcecado por Jen quando esta se despiu para a revista ‘GQ’, em 2009, aparecendo na capa apenas com uma gravata."Ela tem estilo de princesa", terá dito Harry aos amigos mais próximos.