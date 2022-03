Harry falta a memorial sobre o avô em Londres

Cerimónia em memória do duque de Edimburgo acontece no dia 29.

Harry recusa-se a participar em cerimónia familiar

Foto: Reuters

01:30

Harry anunciou que não vai regressar ao Reino Unido para marcar presença na cerimónia religiosa em memória do avô, o duque de Edimburgo, que foi marido da rainha Isabel II, o que poderá aumentar ainda mais a tensão no seio da família real britânica.O memorial está programado para o próximo dia 29, na Abadia de Westminster, em Londres, com a presença de familiares, amigos, dignitários e representantes de instituições de caridade às quais o duque de Edimburgo (falecido em abril do ano passado) estava associado.Apesar da ausência ao lado da família no momento solene, o ‘Daily Mail’ avança, contudo, que Harry tem a intenção de "visitar a Rainha o mais rápido possível".