Harry muda de nome após renunciar à família real

No início de janeiro, Harry e Meghan Markle anunciaram que iam abandonar a família real e que se iam mudar para o Canadá. Com esta nova mudança, os duques de Sussex são obrigados a alterar os seus nomes.Até 31 de março, terça-feira, Harry e Meghan vão deixar de ser tratados como 'sua alteza real' e deixam de fazer parte da família real britânica.A imprensa internacional já avançou com possíveis nomes adotados pelo irmão mais novo do príncipe William. Uma das possibilidades é que mantenha o seu verdadeiro nome: Henry Charles Albert David Duque de Sussex. Alguns especialistas consideram que também poderá abreviar para Harry Duque de Sussex ou Harry Sussex. A última possibilidade é Harry Mountbatten-Windsor. Este sobrenome é uma mistura de Mountbatten, que vem da família do príncipe Filipe, avô de Harry, e de Windsor, nome oficial dos descendentes do rei George V.