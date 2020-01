Harry obrigado a escolher entre Meghan e a rainha

Após anunciarem que vão separar-se da família real , o príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, têm estado no centro da polémica.De acordo com o jornal 'The Sun', Harry está a ser influenciado por Meghan na tomada desta decisão difícil, e está a sentir-se dividido entre a companheira e a coroa.

"Harry está sob uma intensa pressão para escolher. É triste. Ele ama a rainha, ama este país e todas as suas funções e acho que ficará de coração partido ao deixar a realeza. Eu acho que não é isso que ele realmente quer", afirmou ainda.







rainha Isabel II convocou uma reunião de emergência na sua casa de campo, em Norfolk, para encontrar soluções viáveis para manter Harry ligado à família real, embora aceite que isso possa acontecer num outro país, como o Canadá.

Meghan Markle, que fez as malas para os Estados Unidos assim que a polémica estoirou, vai participar na reunião através de videoconferência. Convocados foram também os duques de Cambridge, William e Kate Middleton, e o príncipe Carlos.

Já em relação a Meghan, a mesma publicação garante que está decidida a deixar a família real britânica porque, para ela, as coisasRecorde-se que, perante os acontecimentos, a