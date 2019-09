Harry recebe presente especial no 35º aniversário

Harry e Meghan Markle

Foto: Pool News

01:30

O príncipe Harry completou este domingo o seu 35º aniversário e recebeu da mulher, Meghan Markle, um presente singelo: a duquesa de Sussex publicou na sua página da rede social Instagram uma foto inédita do casal com o pequeno Archie Harrison.A foto foi tirada durante o batizado do bebé real, em julho passado, e a ela juntou-se uma colagem com outras oito imagens, incluindo uma de Harry em bebé, ao lado da mãe, a princesa Diana."A tua dedicação às causas que abraçaste inspira-me todos os dias", escreveu a duquesa. "És o melhor marido e um pai incrível para o teu filho. Nós adoramos-te. Feliz aniversário".